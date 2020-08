Riccione, efficientamento energetico: progetto approvato per le traverse tra viale Dante e il porto canale

Attualità

Riccione

| 15:30 - 27 Agosto 2020

Nuova illuminazione.

La Giunta comunale ha deciso di dare il via libera ai lavori di riqualificazione, ai fini dell’efficientamento energetico, degli impianti di illuminazione pubblica nelle traverse di viale Dante comprese tra il porto canale ed il Palacongressi, approvando questa settimana il progetto di fattibilità tecnica-economica, definitivo ed esecutivo. Il progetto è già stato finanziato e la spesa complessiva dell’investimento ammonta a 130.000 euro, di cui 112.170 per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza pari 2.997,26) ed 17.830 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale. Le risorse del finanziamento per l'intervento derivano da fondi statali. Si tratta di un secondo stanziamento da 130 mila euro, mentre il primo nel 2019 è stato utilizzato per la riqualificazione dell'illuminazione nella zona degli impianti sportivi. I fondi statali di 130 mila euro l'anno sono stati confermati per Riccione fino al 2024.





"Con questo secondo intervento come già fatto lo scorso anno - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - andremo a sostituire tutti i vecchi lampioni con lampade tradizionale, nei viali previsti dal progetto, con nuova illuminazione a Led, quindi con risparmio energetico e impatto ambientale migliorati".