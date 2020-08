A Rimini Terme ecco nuovi orari per i servizi termali, riabilitativi e benessere

Attualità

| 15:24 - 27 Agosto 2020

Rimini Terme ha nuovi orari.

Dal 31 agosto, apre i suoi servizi termali, riabilitativi e benessere anche al pomeriggio dal lunedì al sabato in aggiunta a quelli del mattino (dalle 7.00 alle 19.00). Domenica chiuso.

A tutela dei suoi ospiti Riminiterme continua a seguite i protocolli di sicurezza elaborati dalla Fondazione FoRST e dalla Regione Emilia Romagna, con obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso e di indossare la mascherina protettiva senza valvola.

L’accesso alle cure termali a agli altri servizi è possibile esclusivamente tramite prenotazione via telefono 0541 424011 o email info@riminiterme.com





“Crediamo che Rimini possa rispondere in modo ottimista alla riapertura pomeridiana di Riminiterme. Abbiamo fiducia nei riminesi che possano riprendere le cure termali presso la nostra struttura. Stiamo lavorando in modo molto sicuro ed attento.” commenta il Direttore Generale Massimo Ricci e prosegue “Abbiamo anche organizzato nuovi orari per la palestra, aquagym e corsi in modo da poter rispondere adeguatamente ai nostri clienti e ai nuovi ospiti; rispettando sempre le direttive anti COVI-19.” Conclude Ricci “ Vi aspettiamo in sicurezza con la presenza quotidiana dei nostri medici”.