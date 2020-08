L’omaggio di Rimini e del Meeting a Federico Fellini: lo show disponibile online in italiano e in inglese

Attualità

| 15:09 - 27 Agosto 2020

Con i contributi video di Giuseppe Tornatore e Nicola Piovani, Sergio Rubini e Paolo Virzì, Matteo Garrone e Paolo Verdone, Liana Orfei e Pupi Avati, è stata una vera festa in streaming quella condotta in diretta dal Meeting di Rimini dalla giornalista Francesca Fabbri Fellini, nipote e unica erede del grande regista. Lo show 'L'amico e l'artista Federico Fellini', resterà così disponibile online sul canale Youtube del Meeting in italiano e in inglese.



"La passione della nipote Francesca, la determinazione del sindaco Andrea Gnassi e il supporto di validi partner - spiega il presidente della fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz- ci hanno permesso di rendere reale il desiderio per mesi coltivato di omaggiare al Meeting 2020 un grande maestro del cinema, per cinque volte premio Oscar, in occasione dei cento anni dalla sua nascita".



Gli intervenuti hanno ricordato con affetto chi l'amico, chi il maestro, in un'alternanza di video messaggi inviati da artisti e registi che hanno incontrato Fellini nel corso della loro carriera professionale.



"Grazie al Meeting è stato possibile ascoltare in una sola serata voci e ricordi di alcuni dei protagonisti del cinema e dello spettacolo italiano, virtualmente riuniti a Rimini per rendere omaggio a Federico Fellini e per parlare della sua eredità artistica - aggiunge il sindaco Andrea Gnassi - Un'opportunità per proseguire nel percorso di celebrazione del centenario, che culminerà con l'apertura del Museo dedicato all'immaginario del Maestro e simbolo di una città che sceglie la cultura e l'arte per presentarsi al mondo".