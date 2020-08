Tari Riccione, tutto lo sconto sarà conteggiato nella seconda rata

Attualità

Riccione

| 14:58 - 27 Agosto 2020

Agevolazioni Tari a Riccione.

In questi giorni sono in arrivo per i cittadini riccionesi i bollettini di pagamento della prima rata della Tari. A tal proposito l'amministrazione comunale precisa che la cifra è quella dello scorso anno perché lo sconto e le agevolazioni verranno calcolate tutte sulla seconda rata Tari. La trattativa sul piano economico e finanziario con la società Hera non è ancora conclusa e tutto lo sconto che verrà concordato col gestore verrà quindi puntualmente riportato tutto sulla seconda rata. Si ricorda inoltre che le agevolazioni sui tributi come da Dl "Cura Italia" del Governo, riguardano solo le attività che hanno subito il lockdown e solo per i mesi di chiusura imposta.