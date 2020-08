Quasi terminati i lavori di ampliamento e adeguamento delle scuole di Morciano

Attualità

Morciano

| 14:40 - 27 Agosto 2020

Ritorno a scuola a Morciano.

Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori per l'adeguamento e l'ampliamento degli edifici scolastici morcianesi con l'obiettivo garantire un ritorno sui banchi sicuro e maggiori spazi per rispondere alle normative per la prevenzione del Covid-19. Con un investimento complessivo di 70mila euro l'amministrazione è intervenuta sui tre segmenti scolastico di competenza comunale: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Grazie alla recente costruzione degli edifici gli interventi si sono limitati all'abbattimento di alcune tramezzature, a modifiche agli impianti elettrici e meccanici, nuovi intonaci, imbiancature. Già conclusi gli interventi presso scuola dell'infanzia e primaria 'Lunedei'.



Nel primo caso si è provveduto alla realizzazione di nuovi bagni al fine di utilizzare un'area comune come ampia aula, con la realizzazione di coperture delle aree all'aperto per il loro utilizzo nei mesi non freddi (gazebo di circa 30 mq.) Per quanto riguarda la prima, sono stati ultimati gli interventi di manutenzione a controsoffitti ammalorati, con la rimozione di pareti scorrevoli per la realizzazione di un'ampia aula al primo piano, sistemazione del selciato antistante l'edificio scolastico e la realizzazione di nuove caditoie per l'acqua piovana; Nei prossimi giorni inoltre termineranno anche i lavori alla secondaria di primo grado 'Broccoli'. Nell'occasione si interviene anche sulle aree esterne alla scuola primaria per la sistemazione delle caditoie di captazione dell'acqua piovana. Si prevede la conclusione definitiva dei lavori entro il 5 settembre prossimo in tempo per la ripresa dell'anno scolastico.