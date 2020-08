Riccione, nuovo Museo all'ex Fornace Piva, il Comune cerca imprese interessate

Attualità

| 14:08 - 27 Agosto 2020

Il Comune di Riccione ha pubblicato l'avviso di indagine di mercato previa consultazione di operatori economici per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Museo del Territorio all’interno del contenitore culturale dell’ex Fornace Piva. La procedura avviata dal Comune ha lo scopo di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.



Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno di venerdì 28 agosto 2020 alle ore 23.59, mentre lunedì 31 agosto alle 11 verrà effettuato il sorteggio delle domande pervenute se in numero superiore a 15. La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Come è noto il progetto del nuovo museo è già stato approvato in linea tecnica dalla Giunta comunale e ha un valore complessivo di 4 milioni e 200 mila euro di cui, un milione è già disponibile tramite uno stanziamento dell'Unione Europea.