Misano Adriatico: agosto si chiude con un ricco weekend di eventi

Eventi

Misano Adriatico

| 14:02 - 27 Agosto 2020

Fuochi d'artificio a Misano.

L'ultimo weekend del mese di agosto sarà ancora ricco di eventi. Sono tante le occasioni per trascorrere serate di svago e divertimento a Misano Adriatico.

Domani, come ogni venerdì, torna la Portovida: mercatini, artisti di strada e musica dal vivo offriranno la cornice ideale per una piacevole serata nell'incantevole lungodarsena di Portoverde dalle 18:00.



A Misano Brasile, nel Parco del Sole, alle 21:30 andrà in scena lo spettacolo “Srars night”, a cura di First Animazione. In Piazza della Repubblica, invece, l’orchestra “Roberto Polisano” porterà in scena il suo ricco repertorio musicale.

Sempre in Piazza della Repubblica, sabato sera alle 21:30, è in programma lo spettacolo “The best of season” e domenica si terrà il “Welcome Fireshow” (ore 22.00).

Domenica sera, nel Parco del Sole di Misano Brasile, torna infine il Cinema sotto le stelle con la proiezione della commedia di Checco Zalone “Sole a catinelle”.

Sarà anche un weekend all'insegna dello sport: al Palasport Rossini prosegue infatti la 44esima rassegna nazionale di pattinaggio artistico AICS, con in programma oltre 130 gare.