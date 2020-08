Appello per salvaguardare il castello Malatestiano di Coriano dall'antenna: oltre ottocento firme

Attualità

Coriano

| 13:52 - 27 Agosto 2020

Come sarebbe l'antenna fuori le mura del castello di Coriano.

Sono oltre 800 le firme che al momento corredano l'appello indirizzato alla sindaca di Coriano Domenica Spinelli, al soprintendente di Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna oltre che al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e a quello della Provincia Riziero Santi. Obiettivo? Prendere in esame con il massimo dell'attenzione e dello scrupolo possibile la vicenda che vede protagonista il castello malatestiano di Coriano. Un'imponente antenna di telefonia mobile alta 35 metri sta per essere collocata immediatamente fuori le sue mura di cinta su un terreno di proprietà comunale, «pregiudicando irrimediabilmente l'aspetto di un sito dal notevole interesse storico culturale e paesaggistico, la cui valenza anche dal punta di vista turistico è indiscutibile. Un castello che merita di essere tutelato e valorizzato e che invece rischia di essere tristemente deturpato assieme al paesaggio circostante. Riteniamo che in questa vicenda debbano prevalere il rispetto e l'applicazione di uno dei principi fondativi della Repubblica e cioè quello della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione come espresso nell'Articolo 9 della Costituzione italiana: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"».



I cittadini di Coriano, riuniti in un comitato spontaneo, si sono mobilitati ed hanno raccolto in pochissimi giorni circa 800 firme, depositate poi in Comune, affinché si trovi un'ubicazione diversa, tale da garantire il rispetto del principio di minimizzazione dell'impatto visivo così come viene anche chiaramente espresso nel Regolamento comunale relativo agli impianti di telefonia mobile.



«Ci appelliamo alle istituzioni preposte confidando nella comune volontà, di cittadini ed amministratori, di voler salvaguardare il nostro territorio, di non svenderlo per un pugno di euro e di far valere e prevalere le prerogative degli enti preposti al governo dei territori e dei beni che su di essi si trovano. Non saranno infatti i 2450 euro annui previsti dal contratto di locazione del terreno comunale a compensare l'enorme perdita causata da un ecomostro alto trentacinque metri. Un'installazione il cui impatto altamente deturpante contraddice tutto quanto da decenni è stato detto e scritto a proposito di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del nostro Paese. Si tratterebbe dunque di un affronto a tutti gli sforzi fatti da singoli, enti, associazioni, istituzioni che giorno per giorno, impiegando risorse umane e denaro, si dedicano a salvare, valorizzare, riscoprire il nostro immenso patrimonio culturale.

Ci auguriamo e speriamo con tutti noi stessi che i destinatari di questo appello e in particolare l'amministrazione comunale di Coriano non deludano le legittime aspettative dei cittadini riguardo ad una vicenda che se si concludesse con lo sfregio del Castello rimarrebbe nella memoria di tutti come una grande sconfitta collettiva.

L'antenna mostro non deve assolutamente essere messa in quel luogo, come pare ad ogni persona dotata di sano e disinteressato giudizio».



Sottoscrivono l'appello:

Associazione Italia nostra – sezione di Rimini

Associazione Renata Tebaldi Rimini città d'arte

Istituto italiano dei Castelli Onlus – Sezione Emilia Romagna

Alessandro Giovanardi – Storico dell'arte e Direttore della rivista d'arte Ariminum

Bernhard Neulichedl – Architetto

Edoardo Crisafulli - Attualmente Addetto culturale dell'Ambasciata d'Italia in Ucraina e Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Kiev.

Ennio Grassi – Saggista

Franca Arduini – Dirigente in pensione delle Biblioteche Laurenziana e Marucelliana, Firenze

Gianfranco Zanetti – Regista teatrale e Docente di Conservatorio

Giovanni Luisè – Editore

Giulio Zavatta – Storico dell'arte e Docente universitario

Givanni Rimondini – Storico dell'arte

Isabella Balena - Fotografa

Isabella Bordoni – Autrice, artista, curatrice

Marcello Cartoceti – Archeologo ed ex Presidente ARRSA

Marco Bertozzi – Regista e Docente universitario

Marialuisa Cipriani – Paesaggista

Mario Massolo – Pittore

Massimo Pulini - Docente di Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, Storico dell'arte

Nicoletta Magalotti in arte NicoNote – Musicista

Oreste Delucca – Storico

Roberto Paci Dalò – Artista