Lutto nella Polizia di Stato: morto ex funzionario della Questura di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:56 - 27 Agosto 2020

Antonio Corradino in una foto d'archivio della polizia di stato.

Nella giornata di mercoledì all’età di 84 anni è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonio Corradino, ex funzionario della polizia di Stato che ha prestato servizio nella cittadina romagnola dal 1972 al 1982.



L’ex vice questore aggiunto insignito dell’onorificenza al merito della Repubblica quale Cavaliere, dopo aver prestato per 10 anni di servizio al commissariato di Rimini, ora questura, è stato trasferito ed ha prestato servizio presso la questura di Trieste fino al 1986, per poi transitare all’Intendenza di Finanza di Ravenna fino al 1998. Inoltre, dal 1998 al 2011, ha rivestito l’incarico di giudice di pace presso il tribunale di Rimini.



La passione e l’amore per il suo lavoro hanno influito anche sui figli Corrado ed Evelina, avuti con la moglie e compagna di una vita Prof.ssa Jole Abbate, entrambi arruolati in Polizia e tuttora in servizio.



I funerali si terranno venerdì 28 agosto alle ore 10.30, presso la Chiesa di Sant’Andrea dell’Ausa in Rimini. La polizia partecipa al dolore dei familiari e degli amici.