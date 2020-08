Vandali nella notte al parco del Marano, finto consigliere era andato a ispezionare l'area

Cronaca

Coriano

| 12:45 - 27 Agosto 2020

Il parco del Marano all'altezza di Coriano è stato vandalizzato nella notte tra mercoledì e giovedì. Un atto sulle cui responsabilità e identità si sta indagando anche grazie alle immagini rilevate dalle foto trappole. Gli autori hanno agito dopo la chiusura del chiosco situato presso il parco e lo scempio è stato documentato questa mattina proprio dal gestore dello stesso. I responsabili individuati verranno denunciati e si farà in modo che oltre alla denuncia penale si possa agire in ambito civile per il risarcimento del danno che naturalmente ricadrà sui genitori qualora i responsabili risultassero minorenni.



Al gesto si aggiunge l’incresciosa concomitanza di un episodio alquanto grave, infatti nel pomeriggio una persona si è presentata dai gestori del chiosco qualificandosi come consigliere comunale con delega ai parchi (che non è stata istituita in quanto già rappresentata dall'assessore all'ambiente e ai lavori pubblici) e pretendendo per il suo ruolo di ispezionare la casina di legno sita nel parco stesso e chiedendo ai gestori del chiosco di esporre le problematiche.



Domenica Spinelli: “Smentisco categoricamente che potesse trattarsi di un consigliere o assessore della maggioranza, ma ritengo con una certa sicurezza che non fosse nemmeno qualcuno della minoranza. Ho chiesto quindi che si faccia chiarezza su questo increscioso episodio e come amministrazione ci riserviamo la possibilità di procedere nei confronti del responsabile nelle sedi opportune".