A Riccione arriva Upim, lo store nel salotto di viale Ceccarini

Attualità

Riccione

| 11:37 - 27 Agosto 2020

Il taglio del nastro.

Taglio del nastro mercoledì 26 agosto per Upim, il "family store" italiano, che prosegue nel piano di espansione a Riccione, lungo il centralissimo Viale Ceccarini. L’apertura ufficiale al pubblico giovedì 27 agosto.



"UPIM è di casa" è il claim del brand che intende essere vicino alle famiglie nella vita di tutti i giorni. Da UPIM ci si sente a casa, perché è un luogo piacevole e accogliente dove fare shopping per tutta la famiglia, per la bellezza e la casa, ma anche dove è possibile trovare servizi che facilitano la vita quotidiana. L'attenzione alla contemporaneità e alla vita reale delle persone fa infatti di Upim una presenza quotidiana, consueta, nei territori dove è presente.



A Riccione il negozio Upim si sviluppa su oltre 800 mq. L'offerta spazia dall'abbigliamento uomo, donna e bambino, alla casa. Con il brand Blukids Upim propone collezioni, per bambini e ragazzi, che si distinguono per l'uso di cotone organico, cotone proveniente da coltivazioni Better Cotton Initiative e capi certificati OekoTex. Croff, marchio storico dell'home decoration, è dedicato invece a chi ama il design contemporaneo, facile, informale, da vivere tutti i giorni: collezioni per la tavola, la cucina, il letto, accessori e complementi d'arredo, sempre con un ottimo rapporto qualità prezzo.



Da Upim i clienti potranno fare acquisti in totale sicurezza in quanto sono state messe in atto tutte le misure necessarie a disciplinare l'accesso e la frequentazione del negozio, adeguandole ai protocolli previsti a livello nazionale e regionale e inserendo ulteriori prassi a tutela dei clienti.



Per lo store sono stati assunti 9 dipendenti con varie mansioni, una opportunità notevole soprattutto in questo momento storico, tra crisi economica e pandemia.



"UPIM è un brand vicino alle famiglie – afferma Massimo Iacobelli, Direttore Generale di UPIM – e alle esigenze concrete dei propri clienti, con prezzi competitivi e una qualità elevata. Nei nostri negozi proponiamo un'esperienza di shopping contemporanea, che si rivolge a un cliente attento, capace di mixare il desiderio con la necessità, la ricerca della qualità con il prezzo adeguato. Questo store è stato pensato come un luogo dove il cliente possa sentirsi a proprio agio, fare acquisti, trovare una serie di prodotti e servizi che possano soddisfare le sue esigenze quotidiane. Abbiamo voluto portare avanti questo investimento con grande determinazione per lanciare un messaggio forte, di grande positività e dare il nostro contributo alla ripartenza del territorio."







In audio l’intervista a Piero Capociuchi, direttore vendite, e all’ Assessore comunale alla sicurezza e alla protezione civile On. Elena Raffaelli