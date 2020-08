La giovane Elisa Zavoli è l'11esima protagonista di Storie e vite di Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 10:21 - 27 Agosto 2020

Elisa Zavoli.

È la 33enne Elisa Zavoli è la protagonista dell'11esima puntata della rubrica Storie e vite di Poggio Torriana, ideata e curata dall’assessora ai giovani Francesca Macchitella. Zavoli, classe 1987 di Camerano, ha scelto di dedicare la sua vita lavorativa ad attività legate al sociale ed al bene comune, partendo da una lunga e produttiva esperienza imprenditoriale di famiglia.



«La rubrica cresce con una nuova storia, molto attuale. La nostra giovane concittadina, Elisa Zavoli, ci dona un racconto biografico, ricco di valori e di spunti positivi per la riflessione. Ringrazio Elisa per aver condiviso con la comunità di Poggio Torriana alcuni frammenti della sua vita personale e familiare. Alla base di tutta la narrazione, grandi riferimenti ideologici come la solidarietà e l'orgoglio per le origini e per la terra nonché l'amore per il proprio territorio. Attraverso gli studi, la formazione universitaria, le esperienze all'estero e l'impegno di tutti i giorni, Elisa ha saputo coniugare le sue tradizioni con nuove sfide professionali, ricordandoci come con la determinazione ed il sacrificio si possano raggiungere importanti obbiettivi personali. Il suo ruolo da vicepresidente della Cooperativa sociale, Fratelli è possibile è la testimonianza concreta di un serio e lungo lavoro di progettazione e ricerca. Ritengo che questa rubrica offra continuamente occasioni di approfondimento su noi stessi perché sapere che altri giovani hanno ottenuto buoni risultati ci sprona a fare del nostro meglio nel lungo percorso di vita e di lavoro».



L'intera storia è pubblicata sul sito del Comune.