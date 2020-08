Targa e motorino abbandonati a Rimini, da un mese segnalazioni nel vuoto

Attualità

Rimini

| 09:32 - 27 Agosto 2020

Da almeno un mese ci sono uno scooter nero abbandonato - forse rubato - in via del Gelsomino a Rimini, più una targa abbandonata sopra ai contatori stradali in via Pascoli. Due reperti attenzionati da parte di una coppia, del posto che ha già inviato invano diverse volte le dovute segnalazioni alla polizia locale e che ha deciso di girare il caso ai giornali, sperando che qualcuno se ne occupi. «Abbiamo chiamato la municipale tre, quattro volte e abbiamo perfino fermato due pattuglie, nel frattempo allo scarabeo nuovo hanno già sottratto il casco e presto smonteranno la targa». Un'esortazione a far presto, prima che il mezzo, che magari qualcuno sta cercando, sia irrimediabilmente rovinato.