Calcio promozione: il Morciano ai nastri di partenza per la nuova stagione sportiva

| 09:06 - 27 Agosto 2020

Morciano è finalmente pronto a ripartire dopo il lungo stop forzato a seguito del Covid-19. La squadra biancorossa si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2020-2021 con tante conferme rispetto all’ultima stagione, a partire dallo staff tecnico: la conduzione tecnica della squadra è stata affidata nuovamente a Mister Antonioli Matteo coadiuvato dal vice Del Monte Claudio, mentre cambia il Preparatore dei portieri, ruolo affidato a Masini Mauro.



Per quanto rigurarda la rosa, di seguito i confermati dalla passata stagione: Bartolini Gianluca (C, 1979), Gambuti Luca (D, 1980) , Tenti Michele (D, 1985), Longoni Martin (A, 1991), Fraternali Nicola (D, 1991), Ottaviani Giacomo (C, 1991), Ingrosso Marco (C, 1994), Berardi Lorenzo (D, 1994), Radu Alexandru (D, 1996), Molfetta Gabriele (C, 1996), Colombari Alessandro (A, 1997), Albertini Francesco (D, 1998), Moretti Juan Pablo (A, 1999), Becchimanzi Leonardo (C, 2000).



Per quanto riguarda i movimenti in entrata, per i due numeri uno che si giocheranno la maglia da titolare si è deciso di puntare su Bornacci Marco (1990, proveniente dall’ Alta Valconca) e Castelgrande Pasquale (1988, proveniente dal Colonnella).



Vestiranno la casacca morcianese anche Nacar Alessandro (D, 2001), Scognamiglio Nicolò (D, 2000), Fiorini Matteo (D, 2000), Sciabbarrasi Nicolò (A, 2001), tutti provenienti dal Vis Misano. Per il reparto avanzato, si è deciso di puntare sull’esperienza di Fabio Della Marchina, classe ’89 nell’ultima stagione all’Athletic Poggio e sul 2000 Stella Filippo, nell’ultima stagione al Fya Riccione e settore giovanile del Rimini Calcio, oltre che sul 1998 Tedesco Antonio, proveniente dall’USAV Pisaurum. A centrocampo da registrare gli arrivi di Neri Nicolò, anno 1997 nelle ultime due stagione al Vismara e Masini Mirko, classe 1998, proveniente dal Torconca. Ufficiale anche l’arrivo del mancino Luca Albani, classe 1993 che ha concluso l’ultima stagione all’Athletic Villaggio dopo i primi sei mesi all’Alta Valconca. Altre trattative in corso per il completamento della rosa.