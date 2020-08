La giornata tipo in una vacanza in Trentino? Carica di emozione, divertimento e sorrisi

Turismo

Nazionale

| 08:58 - 27 Agosto 2020

Trentino.

Se sei alla ricerca di una vacanza diversa dal solito, annoiato dal passare tutto il giorno a sudare sulla sabbia in qualche lido affollato, allora potresti pensare di fare una vacanza in montagna. Non temere, non significa non poter fare qualche bagno in costume o in un contesto tutto nature senza alcun servizio, ma molto semplicemente poter fare tutto questo e anche di più immerso nella natura, in un luogo dove la folla di certo non c’è o, comunque, visti gli spazi, non si percepisce.

Quando si parla di vacanze in montagna qualcuno pensa ad una vacanza all’insegna della fatica salendo e scendendo dalle cime delle montagne, ma la verità è un’altra. I contesti e le attività che si possono fare in un luogo di montagna come il Trentino Alto Adige sono tantissimi. Si possono di certo fare sport all’aria aperta: trekking, mountain bike, escursioni, ma anche canyoning, sport d’acqua sui laghi o anche semplicemente la giornata di pieno relax su qualche spiaggia lacustre o, ancora, qualche visita culturale in castelli, scavi archeologici, musei.

Il “menù”, insomma, in Trentino è completo per ogni tipo di visitatore: grandi, piccoli, famiglie, coppie, gruppi di amici. In un luogo dove da fare ce n’è sempre tanto, è chiaro che l’alloggio migliore che si possa scegliere è la formula residence perché permette di essere autonomi, ma con tutti i servizi del caso. Eccellenti residence nelle principali cittadine del Trentino si possono trovare qui: Clubres.com.



Tutto quello che puoi fare in Trentino



Stare all’aperto nella natura: trekking, scalate, bicicletta, sport d’acqua

Uno dei principali motivi per cui le persone vengono in Trentino è sicuramente quello di stare all’aria aperta per fare attività. Qui le possibilità, infatti, sono innumerevoli e si può dire ce ne sia di ogni tipologia e livello. Se si è con bambini molto piccoli, grandi o se si è solo adulti, più o meno esperti, più stanchi o più arzilli, in ogni caso si sa che qui si può trovare sempre qualcosa a propria misura. I sentieri non mancano e hanno difficoltà, pendenze, lunghezze e caratteristiche molto differenti.

Basta cercare nella zona dove si alloggia quello che c’è alla propria misura. Costante saranno comunque la possibilità di stare a contatto la natura, la possibilità di incontrare animali, i meravigliosi paesaggi che si vedranno, l’aria buona respirata. Diverse saranno le possibilità a seconda che ci si muova a piedi o in bici, con il passeggino o senza, e in base alla propria preparazione fisica. In ogni caso c’è davvero di tutto e in tutti i casi i percorsi saranno curati, ben tenuti e sicuri e i servizi non mancano.

Su fiumi e laghi non manca la possibilità di fare sport acquatici come la vela, il windsurf, il sup, la canoa. Ogni specchio d’acqua in Trentino ha peculiarità ed una bellezza propria: ce ne sono di famosi in tutta Europa per la loro bellezza.



Cultura, tradizione, storia, archeologia: l’imbarazzo della scelta

Il Trentino ne ha viste tante nel corso degli anni ed è una terra che profuma ancora molto intensamente di tradizione. Dalle esperienze in malga alla visita dei musei, diciamo, chi si appassiona di questo luogo ne ha da vedere fino a “stancarsi”. Le malghe sono di certo luoghi da vedere e visitare: ce ne sono moltissime in tutta la regione. Qui si possono fare esperienze con i bambini, osservando la mungitura delle mucche, la produzione del formaggio e vedendo come vengono fatte le cose, così come 100 anni prima.

Per un salto culturale vero e proprio, oltre la tradizione ancora viva, è altrimenti possibile andare a visitare siti archeologici, castelli e musei che non sono presenti sono nella città di Trento (benché siano i più famosi) ma anche in tanti altri paesi della regione. Fra arte di stampo romano e tedesco, fra tradizioni e usanze cristiane e pagane ce n’è davvero per tutti i gusti. Il livello del patrimonio culturale e storico in questa regione è molto buono poiché v’è un particolare occhio di riguardo non solo da parte della Regione stessa, ma anche dagli abitanti del luogo che ritengono quanto ereditato dal passato un tesoro molto prezioso.