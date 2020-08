Calcio femminile, mercato scoppiettante: l'Asd Riccione ingaggia Sofia Pederzani

Sport

Riccione

| 08:57 - 27 Agosto 2020

Sofia Pederzani.

Settimo nuovo arrivo per le romagnole che si assicurano le performances della giovane calciatrice neroverde Sofia Pederzani, classe 2001.

Centrocampista centrale, preferibilmente mediano con tendenze più difensive, ha nella grinta e la cattiveria agonistica le sue principali caratteristiche, definita a tal proposito “ringhio” per il temperamento che ricorda lo stile di Gennaro Gattuso.

Cresciuta nell’Olimpia Vignola, a partire dai 15 anni è stata trasferita all’Osteria grande per poi militare le ultime tre stagioni nel Sassuolo.



Di seguito le prime dichiarazioni del neo acquisto

“Per quanto riguarda la nuova esperienza a Riccione non vedo l’ora di iniziare. Ho sempre affrontato le biancoazzurre da avversaria e ci siamo sempre dati filo da torcere a vicenda, per questo motivo so che andrò in un ottimo ambiente, nel quale spero di poter crescere e soprattutto dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Al Sassuolo devo moltissimo, mi hanno aiutato a crescere sotto tutti i punti di vista, sia come calciatrice che soprattutto come persona; ho potuto conoscere un vero ambiente professionistico e gliene sarò sempre grata, permettendomi di vivere esperienze uniche e indimenticabili; un ringraziamento particolare va esteso alle mie compagne di squadra che sono diventate per me una seconda famiglia”.