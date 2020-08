Levico Terme: quando andare e dove soggiornare

Turismo

Nazionale

27 Agosto 2020

Lago di Levico.

Levico Terme è una delle località più amate del Trentino: chi arriva da queste parti vorrebbe non doversene andare più. Parliamo d’altronde di una meta turistica davvero sorprendente, che ha moltissimo da offrire e vanta un’accoglienza strepitosa. Se anche voi state pensando di organizzare una vacanza da queste parti, vi diamo oggi alcuni utili consigli per pianificare al meglio il vostro soggiorno: quando partire, cosa fare e quale hotel scegliere a Levico Terme.

Quando andare a Levico Terme: il periodo migliore

In molti si chiedono quale sia il periodo migliore per pianificare una vacanza a Levico Terme e da questo punto di vista possiamo dire che non esiste una stagione più consigliata delle altre. Tutto dipende da quello che cercate, maIn estate in molti scelgono di trascorrere le vacanze a Levico Terme per via della sua vicinanza con loin cui è un vero piacere fare il bagno. Sempre nel periodo estivo però ci sono molte altre cose da fare: trekking e passeggiate di ogni tipo, alla scoperta della magica natura del Trentino.Levico Terme però non è affatto male nemmeno in autunno, quando tutto il paesaggio si dipinge di colori caldi ed avvolgenti. La montagna nella stagione autunnale è davvero incredibile.Da questa località si possono raggiungere inoltre mete sciistiche famose e città storiche come Trento e Rovereto, con i loro bellissimi mercatini.La primavera infine è un’altra stagione ricca di suggestioni, perché la natura si risveglia e regala fioriture spettacolari.





Dove soggiornare a Levico Terme

A Levico Terme è piuttosto difficile trovare degli appartamenti in affitto, ma non mancano di certo leIn molti consigliano l’hotel Daniela, che si trova a due passi dal centro storico e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo bellissimo hotel di Levico Terme è in grado di offrire ai propri ospiti tutto quello che desiderano: un’accoglienza calda e familiare, una vasca idromassaggio per il relax in giardino, un ristorante in cui gustare ottimi manicaretti e molto altro.Questa struttura inoltre consegna a tutti i visitatori lae questo è un dettaglio da non sottovalutare. Il pass turistico infatti consente di accedere gratuitamente a moltissimi musei della regione, utilizzare liberamente i mezzi pubblici per spostarsi da una zona all’altra e ottenere interessanti sconti presso diversi negozi convenzionati.Nello scegliere la struttura in cui soggiornare dunque vi consigliamo di controllare anche questo, perchée di poter vedere tutte le meraviglie della regione senza alcun problema.Soggiornare in un hotel piuttosto che in un appartamento consente inoltre di vivere una vacanza di puro relax, senza doversi preoccupare di nulla. Vale dunque la pena optare per una soluzione come questa.