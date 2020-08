Giù da finestra, un volo di sette piani: studente di Rimini lotta tra la vita e la morte

Cronaca

Rimini

| 22:41 - 26 Agosto 2020

Foto di repertorio.

A Roma uno studente 27enne di Rimini è precipitato dalla finestra del settimo piano di una palazzina. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni in ospedale, dopo essere precipitato dalla finestra della cucina dell'appartamento che divide con i conquilini. L’incidente è avvenuto questa mattina (mercoledì 26 agosto) in via Scandriglia, vicino a viale Libia. Sul posto sono intervenuti i i carabinieri del Nucleo Investigativo per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Attualmente il giovane, studente fuori sede, lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Giovanni Addolorata. L'allarme è scattato intorno alle 5.30 con una chiamata al numero unico di emergenza 112 in cui si chiedeva aiuto per il ragazzo a terra.