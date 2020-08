VIDEO Attraversa la strada sulle strisce in sella alla bici ma è travolto: è gravissimo

| 21:32 - 26 Agosto 2020

Grave incidente mercoledì 26 agosto, intorno alle 19.30, lungo la via Emilia ss9, poco dopo Santa Giustina vicino a Santarcangelo di Romagna. Il ferito, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato travolto da una Renault Scenic condotta da un uomo, mentre attravarsava in sella la strada sulle strisce pedonali. L’impatto è stato violento. Finito sul cofano, ha sfondato il parabrezza dell’auto ed è ruzzolato sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri. Ai sanitari del 118 intervenuti sul posto sono subito apparse disperate le condizioni dell'uomo, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità. Per i rilievi e la regolazione del traffico è intervenuta la Polizia Stradale di Rimini.