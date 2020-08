La tappa di Misano della Spartan Race è stata annullata

Sport

Misano Adriatico

| 17:53 - 26 Agosto 2020

Un momento della tappa di Misano della Spartan Race edizione 2019.

Annullata la Spartan Race, in programma a Misano il 19 e il 20 settembre 2020. Una scelta, quella degli organizzatori, condivisa dall'amministrazione comunale di Misano. «L’evento è oggettivamente complicato da organizzare e comunque il suo svolgimento lo priverebbe di quelle peculiarità che l’hanno reso un successo internazionale», spiega il sindaco Fabrizio Piccioni. E' stato valutato un leggero posticipo, ma poi gli organizzatori hanno optato per l'annullamento definitivo. «Ci siamo dati appuntamento al prossimo anno, valutando anche che per quest'anno sarebbe mancata la grandissima parte della folta partecipazione straniera», evidenzia Piccioni. Appuntamento quindi al 2021.