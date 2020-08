Eventi

Rimini

| 17:47 - 26 Agosto 2020

Foto di repertorio.

Domenica 6 settembre al ristorante Rossopomodoro di Rimini è organizzato un pranzo, in collaborazione con il gruppo di Rimini-San Marino di Emergency, il cui ricavato sarà appunto destinato ai progetti della Onlus. Emergency non opera solo all'estero in zone di guerra; in Italia ha 11 strutture tra ambulatori mobili e fissi da nord a sud, completamente finanziati dai cittadini, che offrono cure gratuite a tutti. Per informazioni e prenotazioni 338 3881409 - 0541 393195.