Si schianta contro un'auto e resta incastrata sotto un'auto: grave una 21enne in scooter

Gabicce Mare

| 17:14 - 26 Agosto 2020

Il luogo dell'incidente, foto Ballante.

Brutto incidente nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 16.30 a Misano Adriatico, alla rotonda tra via Riccione Tavoleto e via San Giovanni. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento, una ragazza 21enne in sella ad uno scooter Scarabeo e una persona alla guida di una Mini Countryman. Nel violento urto, la conducente del ciclomotore è rovinata sull'asfalto scivolando sotto il veicolo rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, che hanno estratto la ferita da sotto l'auto, e il personale del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale la giovane, con un grave trauma facciale, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale.