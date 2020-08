Armato di pistola rapina la farmacia di via Flaminia a Rimini

Cronaca

Rimini

| 16:08 - 26 Agosto 2020

Foto di repertorio.



Rapina ieri pomeriggio (martedì 25 agosto) alla farmacia Comunale 5 di via Flaminia a Rimini. Intorno alle 16 un uomo ha fatto irruzione, estraendo una pistola e minacciando i farmacisti. Una volta ottenuto il denaro, tra i 300 e i 400 euro (il bottino è ancora da quantificare) è scappato facendo perdere le proprie tracce. Sui fatti indaga la Polizia di Rimini, che è partita dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza, sia della farmacia, sia di quelle della via. In azione pare sia entrato un uomo italiano.