Perle d’Acqua Park: a Riccione ancora benessere e divertimento fino al 31 agosto

| 15:53 - 26 Agosto 2020

Piscina del Perle d'Acqua Park di Riccione..

A "Perle d'acqua park", parco del benessere termale di Riccione Terme, fino al 31 agosto si potranno vivere ancora piacevoli ed emozionanti giornate di benessere e relax.



L'estate 2020 è stata una stagione particolare, contrassegnata da tutte le misure che le aziende hanno dovuto mettere in campo nel rispetto delle linee guida e dei decreti, anche Perle d'Acqua Park ha rimodulato alcuni aspetti per garantire la più alta sicurezza ed è riuscito ad offrire ai propri ospiti tutti i servizi per trascorrere intense e piacevoli giornate di benessere termale. E’ stata una sfida colta e con impegno portata a compimento, il parco è riuscito a mantenere fede alla propria riprogrammazione con apertura il 4 luglio e chiusura il 1 settembre, come dal calendario prefissato, senza un prolungamento ulteriore seppure valutato. Anche dopo l’ultimo decreto del 16 agosto, grazie alla tipologia di servizi, ampiezza di spazi, protocolli e organizzazione, il parco ha potuto mantenere l’orario di apertura fino alle 18,30 per offrire ai propri ospiti tutto il relax e tranquillità di un’intera giornata.



«Pur nelle difficoltà e contrazioni riscontrate nel settore turistico di questa stagione e le prospettive con cui si è aperta, sono stati raggiunti risultati che non ci saremmo aspettati, è stato fatto un grande sacrificio ma ci abbiamo assolutamente creduto e la risposta della Città è stata positiva», spiega Roberta Piccioni, presidente di Riccione Terme, che evidenzia con soddisfazione: «Quest’anno il parco è stato riconosciuto tra le tre più "instagrammate" attrazioni di Riccione, segno della sua attrattività da parte di una clientela sempre più diversificata e giovane che riflette appieno la tipologia di turismo che ha scelto per le sue vacanze la Città di Riccione per le eccellenze e caratteristiche che la contraddistinguono». Chiosa Piccioni: «Con Perle d’Acqua Park ci apprestiamo a concludere una stagione che ci ha permesso di raggiungere gli obbiettivi che ci eravamo dati, di offrire alla Città e ai nostri clienti tutti i nostri servizi e al nostro staff la continuità e serenità nel proprio lavoro. Il nostro impegno prosegue con tutto le proposte offerte dal mondo Riccione Terme nell’ambito delle cure termali, fisioterapia e riabilitazione, la spa con le sue piscine interne ed il centro estetico. Questi ultimi giorni dell’estate di Perle d’Acqua Park sono un invito per salutare i nostri collaboratori, gli operatori e i turisti dandosi appuntamento alla prossima stagione».