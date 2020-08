A Montefiore Conca una serata dedicata alle band rock del territorio

Eventi

Montefiore Conca

| 15:48 - 26 Agosto 2020

Montefiore a tutto rock. Sabato 29 agosto all'Arena Raciti saranno protagoniste le band giovanili del territorio con Rocca Rock, un evento nato per dare spazio ai giovani musicisti e permettere loro di esprimersi attraverso la loro musica. Quest'anno si svolgerà la seconda edizione nell'Arena Raciti, il giardino ai piedi della Rocca Malatestiana. Ci saranno ampi spazi per potersi rilassare e godere una serata in tranquillità insieme agli amici. Presente la ProLoco Montefiore con lo stand gastronomico e birra a volontà. L'ingresso è libero. Le band ad esibirsi saranno: The Shelter Line, Suona che ti passa, Beyond the ship, Giorni di Gloria.