Morciano: Rimini Classica fa rivivere le storiche sigle dei cartoni animati

Eventi

Morciano

| 15:45 - 26 Agosto 2020

Ufo Robot.

Quella che sta per concludersi è stata senz'altro un'estate particolare per Morciano di Romagna. Domenica 30 Agosto dalle 21.15 si farà festa al parco urbano del Conca con il concerto di Ala Ganciu, Stella e Marco Giorgi e il quartetto di Rimini Classica dedicato ai più piccoli (ma anche a tutti i genitori che si sentono eterni bambini). Un viaggio in musica alla scoperta delle sigle dei cartoni animati più belli: Lupin III, Ufo Robot, Capitan Harlock, Occhi di Gatto, Jeeg Robot d’Acciaio, Daitan III, Lady Oscar, Heidi, Candy Candy, Belle e Sebastien, l’Ape Maia, Pollon, Uomo Tigre, Anna dai capelli rossi, Kiss me Licia. Ad interpretare le sigle saranno le voci del soprano Ala Ganciu e di Marco e Stella Giorgi, padre e figlia insieme sul palco. Accompagnati da Aldo Maria Zangheri alla viola, Jean Gambini al sax e contrabbasso, Mattia Guerra alla tastiera e Lorenzo Rinaldi alla cocktail drums. Arrangiamenti originali di Marco Capicchioni, Aldo Zangheri e Mattia Guerra.