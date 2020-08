Atletica leggera: Giulia Gasperoni argento al "II Meeting oltre il Covid" di Macerata

Sport

Giulia Gasperoni.

Giulia Gasperoni sale sul secondo gradino del podio al "II Meeting oltre il Covid", andato in scena a Macerata nel fine settimana. L’atleta sammarinese, già in possesso del minimo di partecipazione ai Campionati Italiani, ha cercato nuovi punti di riferimento in pedana. Nel salto triplo ha staccato un buon 11,32m.



Beniamo Poserina, il tecnico che la segue dichiara “La corsa è cambiata e di conseguenza tutto viene più facile. Nella settimana luganese abbiamo fatto dei piccoli test e i risultati dicono che Giulia è migliorata rispetto all’anno scorso, questo ci dà tranquillità e consapevolezza che dobbiamo lavorare sul fine tuning per trovare un setup ottimale. La prestazione vicina al personale del triplo, ottenuta senza un allenamento specifico, ci fà ben sperare per le prossime gare. A partire dalla gara di martedì nel lungo”.



Proprio martedì, 25 agosto, Giulia ha partecipato al Tac di Santarcangelo, ottenendo 5.02m nel salto in lungo: è stata la migliore delle atlete sammarinesi in gara. Il percorso di avvicinamento ai Campionati Italiani Junior di Grosseto prosegue per con la partecipazione ad altri meeting nel tentativo di migliorare i propri personali.