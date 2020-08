In manifesto funebre a Rimini foto defunta che fa dito medio

Attualità

Rimini

| 13:13 - 26 Agosto 2020

Foto da Facebook.

Irma Filomena, scomparsa a 84 anni lo scorso 18 agosto, nella foto che accompagna il manifesto funebre è ritratta mentre alza il dito medio. Un'immagine insolita che sta facendo il giro del web, partendo dalla pagina facebook "Matti di Rimini" e che ha creato stupore tra i passanti che si sono imbattuti nel manifesto affisso in diversi quartieri di Rimini. A scegliere l'immagine in questione sono stati la figlia e due nipoti, che hanno spiegato di aver omaggiato la personalità e il carattere della madre e nonna, una donna piuttosto originale e dalla grande apertura mentale. Il funerale di Irma Filomena è stato celebrato in forma laica lo scorso 20 agosto. La donna è seppellita al cimitero di San Maria in Cerretto e nella lapide verrà utilizzata la stessa foto del dito medio.