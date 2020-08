L'omaggio al maestro Morricone venerdì all'arena della Regina

Eventi

Cattolica

26 Agosto 2020

Ennio Morricone ai nostri microfoni.

Un’orchestra composta da 30 elementi e le più grandi colonne sonore di sempre: è questo “Morricone History”: una produzione Stage11 interamente dedicata al premio oscar Ennio Morricone, in anteprima nazionale venerdì 28 agosto alle 21.30 all’arena di Cattolica.



Un evento unico e spettacolare per ripercorre la carriera artistica di uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici di tutti i tempi, che ha scritto le musiche per più di 500 film e serie TV, oltre che opere di musica contemporanea. Stage11, con “Morricone History”, porta in scena uno spettacolo che parte dalle prime collaborazioni di Morricone per i film di Sergio Leone, fino ad arrivare alle musiche realizzate per Hollywood, che l’hanno sancito icona mondiale con due premi Oscar e una stella sulla Walk Of Fame. Morricone History è l’occasione per ripercorrere la carriera straordinaria di un genio e delle sue musiche ormai sono entrate nella storia di ognuno di noi.



I posti sono a sedere ma non numerati e verranno assegnati la sera stessa, sulla base del settore acquistato, in ottemperanza al distanziamento sociale considerando l'eventuale appartenenza al nucleo familiare e/o conviventi. Per informazioni 340 7271065. Media partner Radio Bruno.