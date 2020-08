Bellaria: nasce sinergia tra Idea Volley e l'Insubria Gallarate, del patron del Polo Est Village

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:45 - 26 Agosto 2020

Una partita simbolica due contro due per inaugurare la sinergia tra le due società sportive.

Ieri (martedì 26 agosto) a Bellaria Igea Marina, con una simbolica partita di beach volley tra Insubria e Idea Volley, sono stati inaugurati i campi della Beach Arena del Polo Est Village, nuova area attrezzata per lo sport di spiaggia. L’occasione però è stata anche quella di avviare simbolicamente le prime attività che porteranno a realizzare un gemellaggio tra Insubria Gallarate e Idea Volley Bellaria.



Cosimo Del Vecchio, delegato Idea Volley a seguire il progetto di gemellaggio, e Roberto Bulegato, presidente Insubria Gallarate e neo- gestore del Polo Est Village, si sono ritrovati sui campi della Polo Est Beach Arena ed hanno simbolicamente inaugurato il nuovo complesso.



Si proseguirà la settimana prossima con la presenza di una delegazione delle rappresentative Under 15 e della serie D a Bellaria Igea Marina per iniziare la preparazione della stagione 2020-21 insieme alle pari categoria di Idea Volley e formalizzare il gemellaggio tra le due società.



Il gemellaggio potrà essere occasione di scambio e confronto tecnico, di crescita per le ragazze e gli allenatori, di costruire attività formative e di specializzazione tecnica, non solo per i propri organici, oltre che naturalmente l’opportunità di avviare un modello innovativo di sviluppo per il Beach Volley.