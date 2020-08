Sport

Repubblica San Marino

| 12:34 - 26 Agosto 2020

Doppio colpo per la Virtus: arrivano in squadra il centrocampista del 2000 Giacomo Santucci, che lo scorso anno ha collezionato 23 presenze e una rete con la maglia dell’Alfonsine in Serie D e Giacomo Massari, difensore centrale la cui ultima esperienza è stata alla Marignanese ma che in passato ha militato nei settori giovanili di Modena e Cremonese.