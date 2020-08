Le discoteche si riorganizzano, arriva Musica Lounge: ristorazione e divertimento senza balli

Attualità

26 Agosto 2020

Il Musica di Riccione non si ferma ma cambia pelle. Dopo un debutto in grande stile che ha portato una ventata di aria fresca nel mondo del clubbing italiano, il locale di Riccione si prepara a rivoluzionare almeno temporaneamente la propria offerta e a lanciare un nuovo format. Con la discoteca ferma ai box e la pista da ballo chiusa, in ottemperanza alle recenti disposizioni del Governo in vigore fino al 7 settembre, da sabato 29 agosto l'ampio giardino di 2400 metri quadri del Musica si trasformerà nella più grande lounge d'Italia: niente balli, ma una proposta di ristorazione e intrattenimento di alto livello in compagnia di alcuni grandi artisti. "White Spirit" è il nome dell'appuntamento di sabato e, in linea con la filosofia della serata, si consiglia un dress code di colore bianco. Solo 500 i posti a cena disponibili con obbligo di prenotazione.



Per informazioni e tavoli è possibile contattare il numero: +39 366 3334456.



“Dopo un luglio memorabile, che ha consacrato il 'Musica' come uno dei migliori locali di tendenza in Italia, abbiamo deciso di attuare alcune sostanziali modifiche per adeguarci alle recenti disposizioni in materia sanitaria – spiega il patron del locale, Tito Pinton -. Dopo appena poche settimane il 'Musica' è già entrato nel cuore di tante persone e non volevamo deludere il nostro pubblico che fin da subito ha creduto in noi. Inoltre ci sarebbe dispiaciuto vanificare il lavoro e gli investimenti fatti negli ultimi mesi e lasciare a casa decine di lavoratori per cause indipendenti dalla nostra volontà. La professionalità e la versatilità del nostro staff ci ha permesso di riadattarci e di riprogrammare la nostra strategia in tempi davvero rapidi. Ecco allora la novità: il 'Musica lounge', una nuova proposta che sicuramente sarà in grado di portare valore aggiunto all'offerta di intrattenimento della Riviera”.