Flaminia Daina, big del beach tennis italiano, giovedì a Riccione

Riccione

| 12:22 - 26 Agosto 2020

Flaminia Daina.

Altra tappa de “Un Giorno da Campioni” sotto la regia di Pura Vida, la società riccionese di beach tennis. Dopo le cinque star azzurre del beach protagoniste martedì, Federica Bacchetta, Sofia Cimatti, Nicole Nobile, Ninny Valentini e Giulia Gasparri, un’altra campionissima, Flaminia Daina, sarà la protagonista giovedì di questo tour riccionese con le eccellenze, sempre nella location ad hoc nei Bagni 31-32-33 e 35 di Riccione, un campo di gara naturale che sta diventando sempre più teatro perfetto per il beach di alto livello. E’ l’occasione per passare una giornata insieme a questa campionessa e per scoprire tutti i segreti di questo meraviglioso sport. Va ricordato che Flaminia Daina, tra tanti successi internazionali, si è aggiudicata insieme a Nicole Nobile l’ultima edizione del torneo di doppio femminile disputato l’anno scorso a Doha, battendo in finale le brasiliane Joana Cortez e Rafaella Miller.

Sarà anche l’occasione per provare in prima persona il sistema di allenamento Walkabout, specifico per raggiungere benessere e performance nel beach tennis realizzato da Pura Vida. Il programma prevede video analisi del match, tecnica e tattica del beach ed un torneo giallo con suggerimenti tecnici. Il tutto coordinato dai maestri del Pura Vida, Max Sforza ed Emanuela Donati Roma.