Mafia in riviera, convegno a Cattolica con Nicola Morra, Davide Baruffi e Piergiorgio Morosini

Eventi

Cattolica

| 11:04 - 26 Agosto 2020

La copertina dell'evento Facebook.

Contro la criminalità organizzata serve una comunità attenta e vigile, che coltivi la voglia di legalità per sviluppare gli anticorpi necessari al contrasto del malaffare. Ecco i moventi dell'incontro aperto al pubblico organizzato per giovedì 27 agosto alle 20.30 in piazza della Repubblica a Cattolica, che si pone l'obiettivo di tenere i fari accesi sui pericoli delle aggressioni dei capitali della criminalità organizzata nel territorio riminese. Il momento di arricchimento per la collettività è stato voluto ed è nato dalla collaborazione tra i Comuni di Cattolica e Bellaria Igea Marina.



A introdurre i temi della serata sarà il sindaco di Cattolica Mariano Gennari. «Avevamo condiviso tra i due Enti l’idea di questo incontro pubblico – spiega Gennari - per sensibilizzare la comunità. Dico che non è il tempo delle polemiche, l’argomento non conosce colori politici o confini territoriali. La criminalità va combattuta tutti insieme, dobbiamo mantenere accesa la luce su questi fenomeni e soprattutto informare».



razie al profilo dei relatori si potrà avere una visione più ampia del fenomeno e con l'Osservatorio una lettura più attenta a livello provinciale. L'incontro sarà propedeutico ad alimentare il dibattito del consiglio comunale aperto del 31 agosto.



Dopo il saluto del sindaco e dell'assessore al lavoro di Rimini Mattia Morolli, gli spettatori avranno l'occasione di ascoltare e confrontarsi con relatori di calibro: Ivan Cecchini, coordinatore dell'osservatorio e Gian Guido Nobili, responsabile dell'area Sicurezza urbana e legalità della Regione, che esporranno il percorso del protocollo d'intesa scaturito e il lavoro degli ultimi anni; Piergiorgio Morosini, magistrato cattolichino giudice per le indagini preliminari a Palermo; Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale; Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, punto di osservazione unico per gli aspetti di carattere nazionale ed internazionali che il fenomeno ricopre.



L'ingresso in Piazza della Repubblica sarà consentito indossando la mascherina e verrà regolato a partire dalle ore 19.30 fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto dei protocolli anti-Covid19 in vigore. Per l'intero incontro è prevista la diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Cattolica e di Altarimini.it, media partner assieme a Radio Bruno.



Spazio anche alle domande dal pubblico via WhatsApp al 393 3687036 (indicando il proprio nome e cognome e relatore a cui è rivolta la domanda).