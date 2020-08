Scuole sicure a Poggio Torriana, approvato il piano per la sicurezza

Attualità

Poggio Torriana

| 10:18 - 26 Agosto 2020

Da maggio, nel complesso quadro della pandemia, si sono susseguiti diversi incontri operativi, convocati dall’amministrazione comunale di Poggio Torriana, con le dirigenze scolastiche, con il Comune limitrofo di Santarcangelo di Romagna per la scuola intercomunale di Camerano con i responsabili ed i tecnici dei Servizi Scuola, Patrimonio e Lavori Pubblici e con i referenti della prevenzione e protezione dei singoli plessi, per garantire un rientro sicuro degli studenti in classe, previsto dal prossimo 14 settembre.



A seguito dell'emergenza Covid, l'anno scolastico partirà con indicazioni attualmente non definitive per gli insegnanti e gli alunni, intanto il Comune ha realizzato un ampio lavoro di mappatura degli ambienti scolastici, interni ed esterni, al fine di definire, di conseguenza, al meglio, il Piano Scuola che la Giunta Comunale di Poggio Torriana ha approvato con Delibera n. 71 del 25 Agosto 2020.



Il Piano prevede, per un importo totale di 114 mila euro, la programmazione e la realizzazione degli interventi, delle azioni e degli acquisti necessari per l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici di competenza comunale, ad integrazione di quanto le scuole realizzeranno con le risorse ricevute dallo Stato per acquisti di banchi, dispositivi di sicurezza e altri interventi.



Tra i lavori, i cui costi sono sostenuti con finanziamenti ministeriali e regionali, nonché del bilancio comunale, vi sono quelli di manutenzione, di riqualificazione, di edilizia leggera, di spostamento di lim tra le aule, di imbiancatura e di adeguamenti degli spazi. Sono previste anche attività di sanificazione e di pulizie generali.



Tra i servizi, sono stati programmati quelli relativi al trasporto scolastico, al pre-scuola, al post-scuola, al piedibus e agli accompagnatori di scuolabus. Nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme di prevenzione del covid, il 14 settembre è prevista anche la regolare apertura dei Servizi per la prima infanzia, i due nidi comunali, il “Poggio dei Bimbi” (località Poggio Berni) ed il “Nido degli Scoiattoli” (in località Torriana) ed in vista di tale avvio, si sono già tenute due riunioni informative con i genitori.