Coppa Titano: nuova immagine e nuovi calendari

Sport

Repubblica San Marino

| 08:55 - 26 Agosto 2020

È stato convocato nella serata di lunedì nella sala conferenze della Casa del calcio il Comitato federale sammarinese per discutere, tra le varie cose, di alcune iniziative di rinnovamento a livello di brand identity della Federcalcio e delle competizioni organizzate sul territorio, avviate in sinergia con il team di UEFA GROW.



A seguito di un workshop organizzato in febbraio presso la sede della FSGC per approfondire una strategia ed il posizionamento del brand “calcio sammarinese” in sinergia con esperti della UEFA, si è provveduto a coinvolgere professionisti del settore fino all’individuazione di un’agenzia che potesse dare forma alle idee ed alle necessità della Federcalcio, tenendo fortemente in considerazione la tradizione nazionale ed la connotazione socio-culturale della Repubblica di San Marino.



Questi progetti, finalizzati in seguito a numerosi confronti con UEFA GROW e l’agenzia da remoto - come ormai siamo abituati un po’ tutti noi a sostenere -, saranno svelati martedì 1 settembre alle ore 21 alla Casa del Calcio. Nella medesima serata si procederà alla premiazione delle formazioni vincitrici degli scorsi campionati di calcio e futsal, ergo Tre Fiori e Fiorentino Futsal. A seguire la compilazione dei calendari di campionato di calcio e del tabellone di Coppa Titano per la stagione 2020-21, con la prima partita ufficiale prevista per il secondo fine settimana di settembre - una volta esauriti gli impegni della Nazionale e dell’Under 21 di San Marino.