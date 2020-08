Scontro moto-auto a Faenza: 17enne grave elitrasportato in ospedale

Cronaca

Faenza

| 08:06 - 26 Agosto 2020

Altro incidente stradale serale con un minorenne coinvolto, stavolta nell'ambito di Ravenna. Attorno alle 22 di lunedì, a Prada di Faenza, un motorino guidato da un 17enne, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una moto. La violenza dell'incidente ha causato al giovanissimo conducente ferite riconducibili a un codice di massima gravità, tanto che è dovuto intervenire l'elicottero da Bologna. Per soccorrere invece l'automobilista, in stato di profondo shock, è intervenuta un'automedicalizzata seguita da due ambulanze. Sul posto i vigili del fuoco e il 112.