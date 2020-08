Coronavirus San Marino: sei nuovi casi nell'ultima settimana. Dieci i casi attivi

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:47 - 25 Agosto 2020

Foto Simone Fiorani.

Rispetto all'ultimo aggiornamento fornito dall' istituto per la Sicurezza Sociale, lo scorso 19 agosto, a San Marino si registrano sei casi di positività in più al nuovo coronavirus. Dieci i positivi attivi, 658 le guarigioni. L'ultimo guarito è proprio uno dei nuovi sei casi, un cittadino di nazionalità kosovara, che dopo il doppio tampone negativo ha già lasciato la struttura di residenza in Repubblica. Da inizio epidemia in Repubblica si sono registrati 710 casi e 42 decessi; eseguiti 6.678 tamponi e 20.611 test sierologici. Venti le quaratene attive al momento.