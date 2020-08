Tennis Club Riccione: presentati l’Open femminile e la serie C maschile e femminile

Sport

Riccione

| 17:43 - 25 Agosto 2020

I giocatori della serie C maschile e femminile del Tc Riccione.

Da sabato il torneo nazionale Open femminile, giunto alla 4° edizione, con 1000 euro di montepremi, la prossima settimana l’esordio in serie C di due squadre, la maschile e le femminile. Si profila un fine estate di grande livello per il Tennis Club Riccione, un Club in continua crescita tecnica che sarà impegnato ora in manifestazioni dove i protagonisti annunciati sono i giovani del Club della Perla Verde.



Oggi (martedì 25 agosto), nel corso di una conferenza stampa nella Club House, sono state presentate le tre manifestazioni.



Partendo dall’Open (1.000 euro di montepremi), si profila un torneo di notevole spessore tecnico, con un seeding guidato al momento da Gioia Barbieri, classifica 2.4, ex n.170 del ranking mondiale Wta, campionessa uscente, ora con un ruolo tecnico proprio al Tc Riccione.



In campo anche le migliori giocatrici locali, Maya Ceccarini, Letizia Migani, Annagiulia Danesi, Agnese Arduini, Francesca Lepri e Giorgia Cancellieri che formeranno l’ossatura della serie C femminile, guidata dalla maestra Federica Cerri, che esordirà mercoledì prossimo nell’anticipo della prima giornata sui campi del Ct Albinea.



Per la C maschile (esordio il 6 settembre a Forlì contro il Carpena) presentata la squadra che potrà contare sull’apporto dei giovani Alessandro Pecci, Alberto Morolli, Enrico Lanza Cariccio, Nicolas Spimi, Umberto Vanucci, Alessandro Marcantoni, Massimiliano Botticelli, guidati dal maestro Giovanni Marra.