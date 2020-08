Parchi Costa: Italia in Miniatura ed Acquario di Cattolica saranno aperti anche a settembre

Attualità

Rimini

| 17:36 - 25 Agosto 2020

Italia in Miniatura.

Il polo romagnolo dei parchi Costa Edutainment conferma quanto deciso a inizio aprile per l’apertura dei parchi in Riviera.



Italia in Miniatura a Rimini resta aperto fino al 6 settembre e per tutti i fine settimana di settembre, dalle 10 alle 18 (ultimo biglietto alle casse ore 16). Il parco resterà aperto con le attrazioni, il parco miniature, punti ristoro e shop, nel pieno rispetto dei protocolli anti Co-Vid19, ovvero mascherina obbligatoria, termorilevazione della temperatura, distanziamento sociale e distributori di gel igienizzante ovunque. Nonostante la stagione sia iniziata molto in ritardo, solo il 1° luglio, il restyling completo che ha cambiato volto all’ingresso, a diverse attrazioni e ha rinnovato il parco miniature, continua a fare apprezzare Italia in Miniatura come destinazione di un turismo di tutte le età e da tutte le provenienze.



Tutta la Riviera potrà contare anche sull’Acquario di Cattolica, visitato da un’affezionatissima clientela di famiglie con bambini, fino al 6 settembre e per tutti i weekend fino al 30 settembre. In questo caso gli orari torneranno quelli di bassa stagione: dalle 9:30 del mattino alle 18 (ultimo biglietto alle casse ore 16). Nessuna variazione per i percorsi Blu, Giallo, Verde e Viola, visitabili nella loro interezza. Per accedere all’Acquario la mascherina è d’obbligo, la temperatura verrà rilevata all’ingresso e non mancheranno lungo tutti i percorsi una segnaletica dedicata, pannelli di plexiglass e bolli per i distanziamenti.



Fino a lunedì 31 agosto si potrà ancora godere dei parchi della collina di Riccione, Oltremare e Aquafan. Il Family Experience Park, con la laguna dei delfini più grande d’Europa e l’aggiunta dello spettacolo Crazy Farm in Fattoria (novità 2020), si è dimostrato anche quest’anno un parco eclettico e sorprendente, che ogni famiglia in vena di avventura sceglie per trascorrere ore spensierate. Ultimi giorni per divertirsi sugli scivoli di Aquafan, prima che il parco acquatico più famoso d’Europa dia appuntamento al 2021, con l’inaugurazione dello scivolo più grande nella storia del parco.