Baseball: San Marino torna in campo contro Collecchio

| 15:16 - 25 Agosto 2020

Si torna in campo e lo si fa nuovamente a Serravalle per una gara1 che apre un trittico decisamente importante. Il San Marino Baseball ospita domani sera, mercoledì 26 agosto, il Collecchio Baseball. Playball alle 21, con serie che si sposterà poi in territorio emiliano per il doubleheader di sabato (16.30 e 20.30).

Terza giornata di ritorno, con i Titani ad una sconfitta dalla capolista Bologna ma anche con tre gare da recuperare con Macerata.



LA SFIDA SUL MONTE. I numeri sammarinesi sono i migliori della massima serie. La squadra è prima per media pgl (1.38), media battuta degli avversari (161) e anche battute extra base concesse (14, le seconde sono a 24). Collecchio è al quinto posto per media pgl (5.12) appena dietro Godo, ma può disporre di alcuni elementi che fin qui si sono decisamente ben comportati. È il caso soprattutto di Manuel Santana (2.23) e Diego Fabiani (2.77), col primo a quota due vittorie e il secondo a una. Sono i pitcher più impiegati con oltre 30 inning e hanno una media strike out per inning eccellente (76 in 61.2 riprese). La quarta vittoria di squadra è di Lorenzo Dalla Turca (3.73), peraltro sempre impiegato come rilievo. Sono stati invece spesso utilizzati da partenti Manuel Abreu (6.26) ed Edoardo Acerbi (6.20).

In casa sammarinese ancora immacolato il ruolino di marcia di Markus Solbach (0 punti e 32 K in 20.1 inning) e due soli punti concessi da Ale Maestri (0.47), che è primo per vittorie (5) assieme a Bocchi e primo anche per strike out (42) davanti a Lugo (41) e allo stesso Fabiani (40). Buone medie pgl anche per tutti gli altri lanciatori del roster, tanto che non ce n’è nessuno oltre il 3: Ercolani (1.05), Baez (2.21), Garbella (2.51), Kourtis (2.53), Luca Di Raffaele (2.62). Due gli inning lanciati nello scorso weekend dal neo-arrivato Ricardo Hernandez, partente di gara3 con Parma. Per lui un buon avvio con 3 strike out e nessun punto subito.



LA BATTUTA. San Marino è seconda come media battuta con 313, è prima nei fuoricampo con 14 e nella media bombardieri con 467. Per Collecchio finora un sesto posto in media battuta con 157. Pietro Mantovani (231) è primo per media ed è anche il giocatore con più valide (4) nel trittico d’andata. Tre le valide all’andata per Leonardo Alfieri (196). Due per Calasso (125), una per Lori (214), Valenti (111), Ferrarini (111) e Battioni (179).

In casa San Marino prosegue l’ottima stagione di Federico Celli (459), primo per fuoricampo in campionato (6) e terzo per punti battuti a casa (20). Nei primi dieci in A1 per media battuta anche Caseres (444), Avagnina (404) e Albanese (368). Oltre i 300 anche Reginato (333) e Giovanni Garbella (327).



IL PROGRAMMA



Mercoledì 26

G1 San Marino – Collecchio, ore 21

G1 Parma – Bologna, ore 21

G1 Macerata – Godo, ore 21

Venerdì 28

G2 Bologna – Parma, ore 20.30 (www.fibstv.com)

Sabato 29

G2 Collecchio – San Marino, ore 16.30

G3 Collecchio – San Marino, ore 20.30

G2 Godo – Macerata, ore 16.30

G3 Godo – Macerata, ore 20.30



CLASSIFICA

Bologna 18-2

San Marino 15-3

Parma 9-9

Godo 5-13

Collecchio 4-14

Macerata 2-12