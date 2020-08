Reality "Road Trippers", il rapper Bizzey fa tappa al Cortile di Rimini

| 15:14 - 25 Agosto 2020

Si chiama Bizzey ed è un noto rapper e dj olandese. Insieme alla videomaker e al suo compagno di viaggio è uno dei concorrenti del reality show ‘Road Trippers 2020’, una sfida all’ultimo km tra diversi equipaggi di personaggi famosi olandesi, in giro per l’Europa, a bordo di un motocarro ape. Le squadre stanno combattendo la battaglia finale: chi percorrerà più chilometri in due settimane sarà il vincitore finale. Una sorta di Pechino Express italiano.

In una delle tappe del programma, lo staff del reality ha scelto Rimini e Il Cortile in Centro, nel cuore della movida romagnola. Il team, capitanato da Thomas Agostini e dallo chef Ivan Signoretti, ha fatto gustare alla squadra una serie di pizze gourmet.

“Conosco Bizzey per motivi di lavoro _ racconta Agostini _ Qualche giorno fa mi ha chiamato mentre stava arrivando a Rimini chiedendo ospitalità, perche' la regola principale della gara è quella di non poter pagare niente. Con piacere io e Ivan abbiamo offerto la cena al Cortile in Centro e poi abbiamo rimediato loro anche da dormire per la notte. Sarà una puntata divertente. Per noi è stata anche una forma diversa per far conoscere Il Cortile in Centro all’estero”. Le puntate dell’edizione 2020 di Road Trippers andranno in onda da settembre su Stuk Tv.