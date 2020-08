Riccione: dal 9 settembre tornano le giornate di polizia locale

Attualità

Riccione

| 15:06 - 25 Agosto 2020

Un'immagine di una precedente edizione delle giornate di polizia locale.

Torna a Riccione dal 9 all'11 settembre la Trentanovesima edizione de “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” organizzata dal Gruppo Maggioli. Sarà uno dei primi eventi post lockdown che si svolge in presenza al Palazzo dei Congressi di Riccione.



Le Giornate della Polizia Locale e Sicurezza Urbana è il più grande Convegno Nazionale in tema di Polizia Locale, con una partecipazione, nelle edizioni precedenti, di più di 1.000 Comandanti, Ufficiali, Agenti di Polizia Municipale, Dirigenti, Amministratori e Funzionari degli Enti Locali, riuniti per approfondire le novità in ambito normativo ed essere aggiornati rispetto alle principali innovazioni tecnologiche a supporto delle loro attività.



Il ruolo della polizia locale nell’emergenza sanitaria, le novità in materia di rifiuti e “Decreto Rilancio”, la micro mobilità elettrica, sono solo alcuni dei temi di grande attualità in programma nell'edizione 2020, una parte convegnistica ricca di esperienze e contenuti.



La Mostra Espositiva sarà allestita con le principali novità di numerose aziende operanti nel settore, che hanno rinnovato la fiducia nel progetto e condiviso gli sforzi per la ripartenza.



L'evento sarà gestito con particolare attenzione alla sicurezza, adottando tutte le misure e precauzioni previste dai protocolli igienico-sanitari: da percorsi definiti per il migliore utilizzo della struttura ed evitare assembramenti a termo scanner per un accurato controllo della temperatura, mascherine e un’ampia diffusione di igienizzanti e verrà, altresì, garantita la costante pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti.



Amalia Maggioli, Consigliere Delegato Commerciale, Marketing, Estero dichiara “Questo è un convegno storico per il nostro Gruppo. Lo scorso anno abbiamo registrato oltre 1.200 presenze, organizzato 40 momenti formativi ed ospitato oltre 60 aziende del settore su un'area espositiva di 6000 metri quadrati. Quest’anno si tratterà di un’occasione straordinariamente importante, da affrontare con ancor più consapevolezza per noi, così come per la stessa Polizia Locale. Una Polizia Locale che ha, oggi più che mai, un ruolo essenziale nel rapporto con il territorio in cui opera e nel rapporto con i cittadini. Ecco perché è stato importante non rinunciare a questo appuntamento alla sua 39° edizione, come momento concreto di confronto e formazione “in presenza”. Un ringraziamento va anche alle principali Associazioni di Categoria del settore ed alle Istituzioni tra cui il Comune di Riccione, U.P.I. Unione Province d'Italia, Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, Anci, che ci hanno supportato”.