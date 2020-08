Venerdì 28 agosto sarà svelato il nuovo "volto" del lungomare di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 14:30 - 25 Agosto 2020

Il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Venerdì 28 agosto alle 17.30, al palazzo del Turismo, verrà svelato il progetto vincente per il nuovo lungomare di Cattolica. In questi giorni si stanno svolgendo le ultimissime tappe per il percorso di “progettazione a due fasi”. Dopo la prima “scrematura” dagli iniziali oltre 50 elaborati presentati, la commissione del concorso, presieduta dal presidente Alberta Ferretti, è al lavoro per definire la graduatoria provvisoria dei tre progetti finalisti.



«Siamo tutti in trepidante attesa di scoprire il nuovo volto che è stato immaginato per il nostro lungomare», commenta il sindaco Mariano Gennari. Neppure l'amministrazione comunale è al corrente del progetto vincitore. Venerdì prossimo saranno proiettati i video rendering, da circa 120 secondi ciascuno, richiesti dal bando quali approfondimento della proposta progettuale e realizzati dai partecipanti ammessi alla seconda fase del concorso. I rendering illustreranno in maniera ancor più realistica le caratteristiche le caratteristiche degli elaborati e fornendo immediatamente delle suggestioni ai presenti. Si approfondiranno, attraverso slide ed il commento della commissione, le peculiarità che hanno portato a decretare il vincitore.



Il concorso prevede anche l’attribuzione di 20.000 euro (da ritenersi acconto sul successivo incarico) al primo classificato, 15.000 euro per secondo e terzo classificato. Per l'affidamento dell’incarico e le successive fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera, il vincitore riceverà un compenso professionale che prevede 10.175,50 euro per la variante al progetto di fattibilità tecnica ed economica e 169.608,46 euro per la progettazione definitiva, esecutiva ed la coordinazione della sicurezza.



I LAVORI PER IL LUNGOMARE. Per l’intervento al lungomare cattolichino sono stati concessi 3,3 milioni di euro grazie al secondo posto provinciale nella graduatoria stilata dal bando della Regione. Per l'intera riqualificazione e rifunzionalizzazione turistico-balneare del lungomare Rasi-Spinelli è previsto un investimento che si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro, con una compartecipazione del Comune pari al 25%, mentre il rimanente 75% è posto a carico della Regione. L’intervento coinvolgerà i Giardini de Amicis, dove è già in programma un intervento alle vasche di laminazione a carico di Hera, e si svilupperà per tutto il tratto del lungomare Rasi Spinelli coinvolgendo la sopraelevata pedonale che conduce all’area portuale che sarà interessata da un importante intervento di restyling estetico e funzionale.