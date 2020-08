Tremila pattinatori da tutta Italia a Misano per i campionati nazionali

Sport

Misano Adriatico

| 14:16 - 25 Agosto 2020

Due giovani atleti in pista in una precedente edizione della kermesse sportiva.

Anche quest’anno Misano Adriatico torna ad essere la capitale del pattinaggio: arriva infatti l’appuntamento di fine estate con lo sport targato AiCS Associazione Italiana Cultura Sport.



Fino a martedì 8 settembre, al Centro Sportivo “Rossini” arriveranno infatti circa 3mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, appartenenti a 120 società affiliate AiCS e provenienti da 12 differenti Regioni italiane, per sfidarsi sulle rotelle alla conquista del titolo di campione nazionale AiCS nelle varie specialità.



Il clou della manifestazione è costituito come sempre dal Pattinaggio artistico, con la 44esima edizione della Rassegna nazionale “Memorial Sandro Balestri”, che da domani, mercoledì 26 agosto, vedrà in programma più di 130 competizioni, che porteranno in pista atleti di tutte le categorie, dai Primi passi (5 anni) ai Seniores: gare promozionali (riservate ad atleti che non hanno mai svolto attività federale), ma anche di categoria e di livello per le specialità di singolo (esercizio libero), in line, danza, solo dance e solo dance in line.



La rassegna è preceduta da due giornate dedicate al Pattinaggio freestyle, con prove a tempo (rollercross e skate slalom) e gare di salti (long jump, free jump e junior jump) per le categorie promozionali e agonisti (dai Giovanissimi ai Master).



Quest’anno l’ingresso al Palasport sarà riservato a tecnici, accompagnatori, arbitri ed ufficiali di gara, mentre non sarà consentito al pubblico. Il protocollo Covid messo in campo da AiCS interesserà poi tutti i partecipanti e gli ambienti di gara, che saranno opportunamente sanificati: termoscanner e autocertificazione all’ingresso, percorsi dedicati di accesso e uscita, mascherine obbligatorie sempre (eccetto durante le gare).



I Campionati di Pattinaggio artistico e freestyle AiCS si inseriscono all’interno di Verde Azzurro, manifestazione nazionale dell’Associazione che si svolge in contemporanea in altre città emiliano-romagnole, e che assegnerà anche i titoli italiani di Beach Tennis, Calcio (a 5, 7 e 11), Pallavolo e Tennis; oltre alle competizioni, sono previste esibizioni e iniziative di promozione dell’attività sportiva.



Secondo Bruno Molea, Presidente Nazionale AiCS, «oggi più che mai è importante ripartire: lo sport, oltre che strumento di benessere psicofisico, è anche condivisione, integrazione, inclusione; tutti aspetti che gli ultimi mesi ci hanno costretto a ripensare, ma dei quali non possiamo fare a meno. Verde Azzurro vuole essere un momento positivo per i nostri atleti. L’Associazione, con un enorme sforzo organizzativo, ha messo a punto un dettagliato protocollo per garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. E qui a Misano Adriatico la risposta delle società, in linea con gli anni precedenti in termini di adesioni, non può che renderci orgogliosi».



«Un caloroso saluto a tutti gli atleti – aggiunge il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni – che quest’anno partecipano alla 44esima Rassegna nazionale di pattinaggio artistico ‘Memorial Sandro Balestri’ che si tiene a Misano Adriatico fino all’8 settembre nell’ambito della manifestazione Verde Azzurro: come Sindaco di questa città sono sempre onorato di ospitare eventi di questo spessore in cui l’energia e la passione sportiva si fondono perfettamente rendendo lo sport del pattinaggio tanto amato e praticato nel nostro territorio. Nonostante le difficoltà che il momento attuale ci presenta, siamo soddisfatti nel poter assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti per garantire sicurezza e tranquillità a tutti, atleti ed ospiti, perché possa essere festa per tutti. Buon soggiorno a Misano Adriatico!».



Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AiCS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti. La manifestazione si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui Regione Emilia-Romagna e Comune di Misano Adriatico.