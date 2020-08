Santarcangelo: stop progetto nuova ciclabile in via Buozzi. Prima l'incontro con i cittadini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:09 - 25 Agosto 2020

Domenico Samorani.

L'amministrazione comunale di Santarcangelo ha sospeso il progetto di costruzione della nuova ciclabile in via Buozzi. Soddisfatti i consiglieri comunali di minoranza di "Un bene in comune": «L’amministrazione comunale ha deciso di incontrare i cittadini per evitare che il progetto getti nel caos la viabilità e la qualità di vita delle famiglie di Via Buozzi». Era partita già una petizione, sottoscritta finora da un centinaio di persone, che ora è stata ritirata, in attesa dell'incontro tra i residenti della via e l'assessore Pamela Fussi, in programma domani (mercoledì 26 agosto) alle 17.30. «Chiederemo conto per iscritto al sindaco di comunicare al consiglio le eventuali modifiche al progetto dopo averle condivise con i cittadini. Giudicheremo i fatti e non le parole e nemmeno le promesse..mancate», spiegano i consiglieri Domenico Samorani, Barnaba Borghini e Jenny Dolci.