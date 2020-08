Coriano: attesa per il passaggio del Giro d'Italia Under 23 e della Coppi e Bartali

Sport

Coriano

| 13:32 - 25 Agosto 2020

Il sindaco Domenica Spinelli in tenuta da ciclista e fascia tricolore.

Coriano ospiterà nei prossimi giorni il passaggio di due importanti gare ciclistiche: Sabato 30 e domenica 31 agosto il Giro d'Italia Under 21, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre la Coppi e Bartali. "Vuoi per la sua posizione strategica al centro tra Rimini, Riccione, San Marino, tra le valli del Marecchia e del Conca, vuoi per l'estensione della rete stradale, vuoi per la bellezza dei territori, Coriano è sempre toccata da qualsiasi gara ciclistica che passa da queste parti", spiega l'amministrazione comunale di Coriano in una nota. L'invito ai cittadini è di "prendere visione delle indicazioni dei passaggi, al fine di evitare incidenti e programmare per tempo gli spostamenti". Il consigliere con delega allo sport, Gianluca Fabbri, aggiunge: "Cogliamo l’occasione per ringraziare gli organizzatori degli eventi sportivi che scelgono il nostro territorio e grazie ai quali sempre più pubblico può apprezzare questi luoghi e le sue ricchezze che Coriano può offrire".