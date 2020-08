Ultimi eventi estivi al Podere dell'angelo di Rimini: sul palco Casabianca, Di Pietro e Graziani

Eventi

Rimini

| 13:13 - 25 Agosto 2020

Si concluderà con le quattro serate dal 27 al 30 agosto la rassegna di eventi culturali organizzata al Podere dell’Angelo di Vergiano dall’associazione Sorridolibero in collaborazione con Rimini Classica, nell’ambito del palinsesto estivo promosso dal Comune di Rimini.



Si inizia giovedì 27 con lo spettacolo teatrale di Sergio Casabianca “Sognar non nuoce”, in cui l'artista alternerá monologhi e canzoni, accompagnato dalla sua chitarra, sempre con la consueta ironia e leggerezza. Momenti di emozione e musica, quindi, ma anche di grande divertimento con i racconti che parlano di una Romagna che non c’è più, ricordando personaggi e aneddoti in cui il pubblico di ogni età potrà riconoscersi.



Venerdì 28 sarà la voce di Cristina Di Pietro a intrattenere il pubblico, con un omaggio a Sting in un concerto che ripercorrerà le tappe fondamentali della carriera di questo artista, dal periodo dei Police a quello da solista. Sul palco anche Aldo Zangheri alla viola, Massimo Marches alle chitarre e ai cori, e Alessandro Governatori al contrabbasso.

Sabato 29 andrà in onda “Viva la radio!”, spettacolo radiofonico in diretta con Lele Guerra nel ruolo di Deejay e con la musica dal vivo di Sergio Casabianca, Filippo Montesi, Francesco Montesi e Federico Lapa. Non mancheranno i momenti comici, in pieno stile Casabianca, con incursioni di personaggi atipici e intermezzi pubblicitari dal sapore surreale.



Chiuderà la rassegna domenica 30 Filippo Graziani, in versione acustica, con lo spettacolo “Filippo Graziani canta Ivan”, un viaggio nel repertorio di un cantautore rock che ha scritto alcune delle più belle pagine della musica italiana, con brani come Monna Lisa, Maledette malelingue, Pigro e tanti altri successi storici.



Parte dell’incasso delle serate sarà devoluto al progetto “SOSteniamoci” realizzato da Una Goccia per il Mondo a favore delle famiglie del territorio in difficoltà, e al progetto “Chi sono io”, nato per aiutare i malati di Alzheimer e che prende il titolo da una delle canzoni del nuovo disco di Sergio Casabianca e le Gocce, uscito nel mese di luglio.

Gli eventi si svolgeranno al Podere dell’Angelo, in Via Rodella 38 R a Vergiano di Rimini, alle ore 21.15.



Il prezzo del biglietto singolo è di 12 €, per chi acquista i biglietti per tutti gli eventi l’importo complessivo è scontato a 40 €. Prenotazioni via whatsapp al numero 3351207464 (ore 08.00-19.00).



Possibilità di cenare sul posto agli stand del catering organizzato dalla Trattoria Sole.

Gli eventi saranno condotti in conformità alle normative vigenti, con posti a sedere assegnati secondo l’ordine di prenotazione. Si ricorda al pubblico il corretto uso della mascherina.