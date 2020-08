Al Balamondo festival di Rimini la musica italiana e internazionale incontra il liscio  

Eventi

Rimini

| 13:08 - 25 Agosto 2020

Piazza Cavour a Rimini sta per trasformarsi in un'enorme piattaforma del liscio e della musica italiana. Dal 2 al 4 settembre ogni sera la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra si esibirà assieme ad artisti italiani e internazionali: Mark Ribot e Frankie Hi-Nrg-Nc (2 settembre), Eugenio Finardi (3 settembre), Richard Galliano (4 settembre).



La quinta edizione della rassegna è dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita del maestro riminese. La chitarra “nomade” tra i generi di Mark Ribot e il rap sui generis di Frankie hi-nrg-mc, il ribelle Eugenio Finardi e la suadente fisarmonica di Richard Galliano: quattro artisti e tre serate al ritmo della musica romagnola e al suo magico incrocio di note con le sonorità del mondo.



Balamondo world music festival è il grande evento legato a musica, ballo, territori, che mette al centro la musica popolare e il ballo tipico della terra romagnola avvalendosi della presenza di ospiti di grande spessore. La direzione artistica è affidata a Mirko Casadei che, nel corso delle varie edizioni, ha coinvolto importanti artisti come Gloria Gaynor, Gotan Project, Modena City Ramblers, Paolo Belli e tantissimi altri.

Questa edizione del Festival sarà dedicata a Federico Fellini (nell’anno del centenario dalla nascita del Maestro) e alla città di Rimini e Mirko Casadei e gli artisti ospiti presenti proporranno alcuni brani “Felliniani”, tra i quali la musica del film “Amarcord” di Nino Rota, riarrangiata per l’occasione.