Poggio Torriana: seconda parte del tributo a Battisti e Mogol, con AnimaLibera

Eventi

Poggio Torriana

| 13:02 - 25 Agosto 2020

AnimaLibera in concerto a Poggio Torriana il prossimo 29 agosto.

L'arena all'aperto di Poggio Berni ospiterà sabato prossimo (29 agosto) la seconda parte dello spettacolo dedicato a Mogol e Lucio Battisti, con più di venti successi scritti nel periodo 1972 - '80 eseguiti dal vivo dal gruppo AnimaLibera.



Verrà proposto il meglio degli otto album incisi da questi due straordinari artisti, che hanno segnato in maniera inconfondibile la musica italiana degli anni '70 e accompagnato la vita degli italiani, allora come oggi.



Il rispetto delle regole sul distanziamento sociale impone un numero posti limitati all'interno dell'arena (240), quindi si suggerisce di prenotare il biglietto online oppure nelle seguenti rivendite autorizzate:



Santarcangelo Eventi, Via Giovanni Pascoli, 22, 47038 Santarcangelo di Romagna (RN)



Tabaccheria Pruccoli Massimo, Viale Amerigo Vespucci, 69, 47900 Rimini (RN)



Liveticket Point Stazione di servizio Eni, Via Marecchiese, 284, 47900 Rimini (RN)



Liveticket Point Tabaccheria Bompani, Corso Fratelli Cervi, 176, 47838 Riccione (RN)



Oppure in tutte le altre rivendite liveticket presenti nel territorio italiano consultabili a questo link.